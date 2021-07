Tuttosport - Il Milan non molla Ilicic, ma ritiene eccessiva la richiesta dell'Atalanta

Per rinforzare la trequarti, il Milan non molla la presa per Josip Ilicic, che è in uscita dall'Atalanta, ma al momento ritiene eccessiva la richiesta dei bergamaschi che vogliono 8 milioni di euro per lasciar partire lo sloveno. Il Diavolo spera che la situazione possa sbloccarsi verso la fine del mercato. Lo riferisce l'edizione odierna di Tuttosport.