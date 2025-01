Tuttosport: "Il rompicapo Girona. Morata sa come si fa"

vedi letture

Questa sera il Milan affronterà il Girona per la settima, e penultima, giornata di Champions League. Nonostante i soli 3 punti conquistati fino a questo momento nella competizione, la formazione catalana è un vero e proprio rompicapo, visto che stiamo parlando di una squadra ricca di talento, che gioca bene, ma che fino a questo momento non è riuscita a raccogliere in campo quanto meritava anche per via dell'inesperienza internazioanle di un gruppo giovane che ha ancora tanto da imparare.

Guai dunque a sottovalutare il Girona, con Morata che potrebbe però aiutare i suoi compagni di squadra considerati i suoi precedenti contro i catalani. In merito a questo Tuttosport ha stamattina scritto "Il rompicapo Girona. Morata sa come si fa", visto che nella passata stagione di Liga il numero 7 del Milan all'andata segnò mentre al ritorno mise a referto un assist contro i Rojiblancos.