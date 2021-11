"Che Napoli! 'Ma noi non molliamo'" scrive Tuttosport in apertura. Zielinski, super Mertens (2) e Fabian Ruiz travolgono la Lazio di Sarri per 4-0. Azzurri soli al comando, grazie alla vittoria del Sassuolo a San Siro, però Milan, Inter e Atalanta continuano a crederci: ora è uno Scudetto per 4.