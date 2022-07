Tuttosport in apertura: "De Ketelaere non ne può più e si taglia lo stipendio"

MilanNews.it

Anche Tuttosport nella sua prima pagina di oggi mette al centro Charles De Ketelaere e l'infinita trattativa tra Milan e Bruges per portarlo a Milano. Il titolo, in taglio basso della prima pagina, recita: "De Ketelaere non ne può più e si taglia lo stipendio". Il talento belga classe 2001 da tempo ha espresso il suo desiderio di vestire il rossonero e ormai da un po' di giorni si allena a parte e ha saltato le prime due partite ufficiali della stagione. L'ultimo atto di Charles sarebbe la volontà di tagliarsi lo stipendio rispetto all'accordo che ha già raggiunto da settimane con il Milan, pur di venire in Italia.