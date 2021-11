Tuttosport in apertura: "Fantasia Brahim per l'Euro speranza"

Sulla prima pagina odierna di Tuttosport, c'è spazio stamattina anche per il Milan che stasera sarà impegnato contro il Porto a San Siro: "Fantasia Brahim per l'Euro speranza". Per continuare a sperare nella qualificazione agli ottavi, i rossoneri dovranno battere a tutti i costi i portoghese. Pioli ritrova sulla trequarti il giovane spagnolo che dovrà dare imprevedibilità alla manovra milanista.