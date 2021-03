Tuttosport in apertura: "Gattuso, scherzo del Diavolo. Ma è furia Milan"

Tuttosport titola così in prima pagina: "Gattuso, scherzo del Diavolo. Ma è furia Milan". Nell'ultima gara del turno di Serie A il Napoli ha fatto lo sgambetto al Milan a San Siro, grazie ad una rete di Politano che permette agli azzurri di agganciare la Roma al quinto posto e restare in piena corsa Champions. Il Milan invece vede allontanarsi le speranze di Scudetto, con l'Inter fuggita a +9: ma sono diverse le polemiche rossonere per un mancato calcio di rigore.