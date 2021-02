Tuttosport in apertura: "Gigio, Milan ottimista: resterà in rossonero"

Nel taglio alto della prima pagina di Tuttosport, spazio al mercato estivo e ai colpi a costo zero: "Eccellenti in scadenza: guardate chi è già libero di trovarsi un altro club". Da Leo Messi a Edinson Cavani (Napoli nel cuore) passando per Gigio Donnarumma del Milan (ottimismo per il rinnovo) a Sergio Ramos. Su Alaba del Bayern Monaco c'è anche la Juventus.