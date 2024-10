Tuttosport in apertura: "Il Milan gode in 10. Ma che polemiche!"

Se Paulo Fonseca voleva una risposta seria dalla sua squadra l'ha ricevuta, anche perché la prestazione del Milan contro l'Udinese è stata più che soddisfacente, sotto ogni punto di vista, soprattutto attitudinale, un po' quello che spesso è stato criticato alla formazione rossonera.

L'importante era portare a casa questi 3 punti, come alla fine è solo un contorno, anche perché servivano non solo per la classifica ma anche e soprattutto per la testa. In merito a quanto successo ieri a San Siro, questa mattina in apertura Tuttosport ha titolato "Il Milan gode in 10. Ma che polemiche!", riferendosi ad una direzione di gara non perfetta di Chiffi, che ha espulso Reijnders al 29' (decisione che ha fatto particolarmente discutere) ed annullato due gol all'Udinese per fuorigioco grazie all'aiuto del VAR.