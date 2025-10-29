Tuttosport in apertura: "Il Napoli va a +3. Il Milan spreca"

vedi letture

In merito agli anticipi della 9^ giornata di Serie A che si sono giocati ieri sera, stamattina Tuttosport titola così in prima pagina: "Il Napoli va a +3. Il Milan spreca". La squadra di Conte espugna il campo del Lecce grazie ad Anguissa, ma deve ringraziare anche Camarda che poco prima del gol del centrocampista azzurro ha fallito un rigore. I rossoneri non sfruttano invece il vantaggio iniziale contro l'Atalanta e si fanno riprendere da Lookman. Con questo pari, il Diavolo sale a 18 punti in classifica e scivola a -3 dalla capolista Napoli (in attesa della Roma che stasera affronta il Parma e potrebbe raggiungere il Napoli a quota 21).

Di seguito si riporta il tabellino della gara Atalanta-Milan 1-1, valida per la nona giornata del campionato di Serie A Enilive.

ATALANTA-MILAN 1-1

Marcatori: 4' Ricci (M), 35' Lookman (A)

LE FORMAZIONI

ATALANTA (3-5-2): Carnesecchi; Kossounou, Hien, Ahanor (71' Djimsiti); Zappacosta, Ederson, De Roon (20' Brescianini), Pasalic (82' Musah), Bernasconi (71' Bellanova); De Ketelaere (82' Samardzic), Lookman. A disp.: Rossi, Sportiello, Sulemana, Scamacca, Kolasinac, Obric, Zalewski, Maldini, Krstovic. All. Ivan Juric.

MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlovic; Saelemaekers (90' Athekame), Fofana, Modric, Ricci, Bartesaghi; Gimenez (61' Loftus-Cheek), Leao (45' st Nkunku). A disp.: Pittarella, Terracciano, De Winter, Odogu. All. Massimiliano Allegri.

Arbitro: Daniele Doveri di Roma 1

Ammoniti: 9' Gimenez (M), 77' Modric (M), 93' Brescianini (A), 94' Gabbia (M)

Recupero: 1T 2', 2T 5'