Fonte: tuttomercatoweb.com

MilanNews.it

"Lautaro spietato, il Milan s'è perso": titola così stamattina Tuttosport in prima pagina. Pioli al 4° ko di fila, Leao in panchina è un caso. El Toro Martinez implacabile nel derby: l'Inter conferma la supremazia dopo la Supercoppa e resta seconda in campionato.