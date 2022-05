Tuttosport in apertura: "Leao fra scudetto e Premier, ma Investcorp prova a blindarlo"

MilanNews.it

© foto di DANIELE MASCOLO

L'edizione odierna di Tuttosport titola così stamattina in prima pagina: "Leao fra scudetto e Premier, ma Investcorp prova a blindarlo". Alcuni top club inglesi hanno messo gli occhi sul giovane attaccante rossonero che sta trascinando il Diavolo verso il tricolore, ma il nuovo Milan arabo non ha nessuna intenzione di venderlo, anzi una delle priorità non appena verrà ufficializzato il cambio di proprietà sarà proprio il prolungamento di contratto del portoghese.