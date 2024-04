Tuttosport in apertura: "Mancini colpisce, il Milan sbatte sulla traversa e reclama un rigore"

vedi letture

Tuttosport in edicola questa mattina apre con le partite di ieri sera di Europa League e scrive: "Mancini colpisce, il Milan sbatte sulla traversa e reclama un rigore". La Roma vince 1-0 l'andata dei quarti in casa dei rossoneri che dovranno fornire un'altra prestazione nel ritorno in programma tra una settimana se vorranno strappare il pass per le semifinali di Europa League (l'avversario sarà la vincente di Bayer Leverkuses-West Ham, ieri i tedeschi hanno vinto 2-0).

Nel finale di match, il Milan ha sfiorato il pareggio colpendo una traversa da due passi con Giroud dopo una bellissima azione personale di Chukwueze, entrato molto bene in campo nella ripresa. Non sono poi mancate le proteste del Diavolo per un fallo di mano piuttosto evidente di Abraham in area di rigore rossonera, ma il VAR non è intervenuto e Turpin ha fatto così proeguire il gioco, senza assegnare un rigore alla squadra di Pioli.