Tuttosport in apertura: "Milan a tutto Zirkzee"

"Milan a tutto Zirkzee": titola così questa mattina in prima pagina Tuttosport. Il club rossonero, che è alla ricerca di un nuovo grande attaccante, ha messo da tempo in cima alla sua lista il giocatore olandese del Bologna che ha una clausola rescissoria da 40 milioni di euro. C'è ancora però da sciogliere il nodo delle commissioni richieste dal suo agente che chiude 15 milioni di euro.

Intanto in casa rossonero hanno trovato l'accordo con Francesco Camarda che nelle prossime ore firmerà il suo primo contratto da professionista con il Milan (un triennale). Il giovane attaccante milanista si è messo in mostra anche nell'Europeo Under 17 vinto dall'Italia, segnando una doppietta nella finale contro il Portogallo.