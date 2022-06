Tuttosport in apertura: "Pioli scala la Cisa. Cardinale ecco le prime mosse"

MilanNews.it

Sulla prima pagina di Tuttosport spazio per il fioretto che l'allenatore del Milan Stefano Pioli ha mantenuto nella giornata di ieri. In caso di vittoria di Scudetto, infatti, il tecnico emiliano aveva promesso una scalata in bicicletta del Passo della Cisa. In taglio laterale della prima pagina dunque si legge: "Pioli scala la Cisa. 125 km da leader". Ma non solo promesse e scalata in biciclette. Nel sottotitolo si legge anche: "Cardinale ecco le prime mosse". Già si pensa ai nuovi innesti che potrà garantire la nuova società. I nomi più caldi riportati oggi da Tuttosport sono Botman e Sanches del Lille, ma anche il talento Enzo Fernandez del River Plate, oltre che i talenti del Bruges De Ketelaere e Lang.