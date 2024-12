Tuttosport in apertura: "Ricci resta nei piani del Milan"

Tuttosport in edicola stamattina titola così in prima pagina: "Ricci resta nei piani del Milan". In vista del mercato di gennaio che aprirà tra qualche giorno, i rossoneri hanno due grandi obiettivi, vale a dire prendere un vice-Theo Hernandez e un centrocampista. Per quest'ultimo ruolo, il sogno è sempre Samuele Ricci, ma difficilmente il Torino lo lascerà partire a gennaio.

Per questo, in via Aldo Rossi i dirigenti milanisti stanno tenendo d'occhio con grande attenzione anche altri profili, come per esempio Stiller dello Stoccarda e Frendrup del Genoa. Non è escluso che i nuovi ingressi in mezzo al campo dovessero essere due nel caso in cui Ismael Bennacer, appena rientrato dopo il grave infortunio al polpaccio che lo ha tenuto fuori oltre tre mesi, non dovesse dare garanzie sufficienti.