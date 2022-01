Tuttosport in apertura sulla Serie A: "Arbitra il Covid"

L'edizione oggi in edicola di Tuttosport titola in prima pagina: "Arbitra il Covid". Il riferimento è chiaramente alle gare di Serie A che non si giocheranno a causa dell'intervento delle Asl di riferimento che hanno posto in quarantena il Bologna, la Salernitana, l'Udinese e il Torino per i focolai nati all'interno del gruppo squadra. Per il Napoli, invece, tre giocatori fermati durante il viaggio verso Torino: Zielinski, Rrahmani e Lobotka posti in quarantena perché sprovvisti di dose booster.