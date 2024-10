Tuttosport in prima pagina: "A Bologna non si gioca. Il Milan non gradisce"

Tuttosport in edicola oggi titola così stamattina in prima pagina: "A Bologna non si gioca. Il Milan non gradisce". Dopo una lunga giornata di discussioni, alla fine la Lega Serie A ha deciso di rinviare a data da destinarsi il match tra Bologna e Milan in programma oggi alle 18: "Il Presidente della Lega Nazionale Professionisti Serie A, vista la delibera del Consiglio di Lega tenutosi in data odierna, in cui la Lega Serie A prende atto dell’Ordinanza del Sindaco di Bologna n. 761919/2024, che non consente la disputa, neanche a porte chiuse, della gara di Campionato di Serie A Enilive Bologna-Milan, in programma il giorno 26 ottobre 2024 alle ore 18.00, dispone il rinvio della stessa a data da destinarsi".

Il Milan non per nulla gradito la decisione dopo aver spinto tutta la giornata per giocare a porte chiuse o eventualmente su un campo neutro (si è parlato a lungo di Como e Empoli). Questo il commento di Paolo Scaroni, presidente rossonero, ieri all'uscita degli uffici della Lega Serie A: "La partita è rinviata perchè con una decisione a mio avviso incomprensibile il sindaco ha vietato che la gara si giocasse anche a porte chiuse. Non ho capito perchè. Di fronte all'ordinanza del sindaco abbassiamo la testa".