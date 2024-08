Tuttosport in prima pagina: "Abraham-Milan. Enigma Rabiot"

vedi letture

"Abraham-Milan. Enigma Rabiot": titola così questa mattina in prima pagina l'edizione odierna di Tuttosport che riporta l'arrivo in rossonero in prestito dalla Roma di Tammy Abraham, che stasera sarà in panchina contro la Lazio. Alexis Saelemaekers ha invece fatto il percorso inverso, sempre in prestito, e da ieri è un nuovo giocatore giallorosso.

Nell'ultimo giorno di mercato, si è parlato molto del possibile addio di Ismael Bennacer, ma alla fine il giocatore algerino è rimasto a Milanello, anche se c'è ancora aperto il mercato arabo dove il centrocampista ha diversi estimatori. Se dovesse partire nei prossimi giorni, il Milan potrebbe pensare di sostituirlo con Adrien Rabiot, ancora senza squadra dove la fine del suo contratto con la Juventus.