Il quotidiano Tuttosport in edicola questa mattina dedica la prima pagina al match giocato ieri a Torino. "Avanti Juve, onore al Milan", titola il noto giornale sportivo, che poi aggiunge sempre in prima pagina: "Ronaldo sbaglia un rigore, poi rossoneri in 10 per l’espulsione di Rebic. Bianconeri in finale di Coppa Italia, mercoledì a Roma".