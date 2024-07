Tuttosport in prima pagina: "Camarda-gol, messaggi a Fonseca"

vedi letture

L'edizione odierna di Tuttosport titola così questa mattina in prima pagina: "Camarda-gol, messaggi a Fonseca". Francesco Camarda sta brillando anche con la maglia dell'Italia Under 19 negli Europei in corso in questi giorni. Il giovane attaccante rossonero ha segnato una doppietta nell'ultima gara giocata dagli azzurrini contro l'Irlanda del Nord.

Camarda farà parte della rosa del Milan Futuro, la seconda squadra milanista che è allenata da Daniele Bonera e che parteciperà al prossimo campionato di Serie C (girone B). Nei piani del club di via Aldo Rossi, l'attaccante classe 2008 rappresenta il futuro dell'attacco del Milan e per questo i dirigenti rossoneri hanno deciso di puntare su due over 30 come Morata e Fullkrug per evitare di togliere poi spazio a Camarda.