Tuttosport in prima pagina: "Conceiçao, per salta il portavoce"

vedi letture

L'edizione odierna di Tuttosport titola così questa mattina in prima pagina sul Milan: "Conceiçao, per salta il portavoce". Non è un momento facile per il Diavolo sia dentro il campo che fuori. Nelle scorse ore c'è stato il caso del portavoce del portoghese che ha reso pubblico il malumore dell'allenatore rossonero che però ha smentito tutto. L'ormai ex collaboratore si è dimesso.

Ma anche la posizione di Conceiçao è tutt'altro che salda, anzi è a serio rischio esonero se stasera a Lecce non dovesse arrivare la vittoria (il Milan è reduce da tre sconfitte di fila in campionato). Nel caso saltasse anche il portoghee, al suo posto potrebbe essere messo Mauro Tassotti, attualmente nello staff tecnico di Massimo Oddo al Milan Futuro, come traghettatore fino a fine stagione.