Leadership, qualità e esperienza. Il CorSport: "Allegri, chiavi a Modric"

vedi letture

Lunedì scorso il Milan ha accolto il secondo rinforzo della sua estate di calciomercato, Luka Modric. Il centrocampista croato è stato travolto dall'entusiasmo dei tifosi rossoneri, che l'hanno seguito in tutta la sua prima giornata rossonera, tra visite mediche, idoneità e firma sul contratto in sede. Anche all'interno dello spogliatoio c'è fermento e curiosità per accogliere un elemento del genere, che ovviamente potrà tornare più che utile grazie alla sua leadership ma soprattutto esperienza.

In merito a questo, riprendendo le parole di Massimiliano Allegri in conferenza a Singapore, Il Corriere dello Sport ha questa mattina titolato in prima pagina "Allegri, chiavi a Modric". Più nello specifico, sul Pallone d'Oro 2018 il tecnico rossonero ha detto: "Lo aspettiamo il 4 agosto: è un campione e alzerà il livello tecnico e anche di leadership".