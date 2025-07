Una freccia per Allegri. Tuttosport: "Estupinan al Milan"

Dopo un casting lungo e ferrato il Milan ha finalmente individuato l'erede di Theo Hernandez. Stiamo parlando di Pervis Estupinan, terzino ecuadoregno del Brighton che sbarcherà in Serie A per 17 milioni di euro più 2 di bonus. Classe 1998, prima di finire in Premier League ha girato tanto per la Spagna, dove con il Villarreal ha anche vinto un'Europa League, ma è proprio in Inghilterra che ha trovato la sua dimensione, totalizzando con la maglia dei Seagulls 104 presenze, 5 gol e 14 assist.

In merito a questo tanto atteso rinforzo Tuttosport ha questa mattina titolato nel taglio basso della sua prima pagina "Una freccia per Allegri. Estupinan al Milan". Il giocatore, una svolta sbarcato a Milano e svolto tutto l'iter necessario tra visite, idoneità e firma, partirà subito per l'Asia dove raggiungerà i suoi nuovi compagni in tournée.