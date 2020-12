L’edizione odierna di Tuttosport esalta la squadra di Pioli in prima pagina dopo il successo di ieri. "Delirio Milan!", titola il quotidiano torinese, che poi aggiunge: "Ma l’Inter non molla". Ancora Tuttosport: "Lazio ko al 92esimo: Hernandez suggella un 2020 fantastico per i rossoneri, imbattuti e sempre al comando. I nerazzurri, alla settima vittoria consecutiva, restano in scia".