Tuttosport in prima pagina: "Gravina a muso duro"

"Gravina a muso duro". È il titolo che il quotidiano Tuttosport dedica in prima pagina allo "sfogo del presidente Figc dopo il via libera alla ripresa" del campionato. Il noto giornale sportivo, sempre in taglio alto, riporta anche le parole del numero uno della Federcalcio: "Ho vissuto momenti difficili fra mecenati e cialtroni, ma il calcio ne esce rafforzato. Ora so da chi guardarmi. Tv, contratti, format: vi spiego".