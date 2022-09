MilanNews.it

Sulla prima pagina odierna del Corriere dello Sport c'è spazio stamattina anche per Zlatan Ibrahimovic: "Ibra centurione nel film di Asterix". In attesa del ritorno in campo, l'attaccante svedese del Milan sarà uno dei protagonisti del nuovo episodio della saga di Asterix. Il film uscirà in tutte le sale dal 1° febbraio 2023.