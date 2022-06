MilanNews.it

L'edizione odierna di Tuttosport titola così stamattina in prima pagina: "Ibra-Milan non finisce. E' già pronto il rinnovo". L'attaccante svedese sta recuperando dopo l'operazione al ginocchio (ritorno in campo a gennaio 2023) e a breve incontrerà Maldini e Massara per firmare il prolungamento per un'altra stagione.