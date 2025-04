Tuttosport in prima pagina: "Il Milan e l'Orso: 'Prima di batto, poi ti compro'"

Tuttosport in edicola stamattina titola così in prima pagina: "Il Milan e l'Orso: 'Prima di batto, poi ti compro'". Riccardo Orsolini, attaccante esterno del Bologna, prossimo avversario del Diavolo il 14 maggio nella finale di Coppa Italia e pochi giorni prima in campionato, potrebbe tornare nel mirino dei rossoneri che lo avevano già provato a prendere a gennaio, ma l'offerta da 18 milioni di euro più il prestito di Okafor venne rifiutata.

In estate il Milan potrebbe quindi tornare alla carica per Orsolini, ma prima vuole battere lui e il suo Bologna nella finale di Coppa Italia che si giocherà il prossimo 14 maggio allo stadio Olimpico di Roma. Per i rossoneri vincere il trofeo vorrebbe dire anche conquistare un posto nell'Europa League della stagione 2025-2026.