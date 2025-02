Tuttosport in prima pagina: "Il Milan prova a ripartire senza i Fantastici 4"

Tuttosport in edicola stamattina titola così in prima pagina: "Il Milan prova a ripartire senza i Fantastici 4". La prima di Pulisic, Joao Felix, Leao e Gimenez tutti insieme non è andata bene e stasera contro l'Hellas Verona Sergio Conceiçao ha in mente di mettere in campo una squadra un po' meno offensiva rispetto a quella vista a Rotterdam in Champions League contro il Feyenoord. Dei Fantastici 4, l'unico certo di giocare contro i veneti è Gimenez, mentre due tra Pulisic, Felix e Leao partiranno dalla panchina.

DOVE VEDERE MILAN-HELLAS VERONA

Ore: 20:45

Stadio San Siro, Milano

Tv: Sky Sport Uno (201), Sky Sport Calcio (202), Sky Sport 4K (213), Sky Sport (251), Dazn.

Web: MilanNews.it

LA SQUADRA ARBITRALE

Arbitro: Fourneau di Roma 1

Assistenti: Bindoni-Tegoni

Quarto uomo: Massimi

Var: Meraviglia

Ass. Var: Aureliano