"Il Milan torna in testa", titola in prima pagina il quotidiano Tuttosport dopo la vittoria di ieri dei rossoneri contro la Salernitana. "L’Atalanta ribalta il Napoli - si legge -, centra la quinta vittoria di fila e consente al Milan di schizzare in vetta, mentre l’Inter dilaga a Roma ed è seconda. Corsa scudetto entusiasmante: quattro squadre in quattro punti".