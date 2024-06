Tuttosport in prima pagina: "Juve su Kiwior, derby col Milan"

Tuttosport in edicola oggi titola così in prima pagina: "Juve su Kiwior, derby col Milan". I bianconeri sono alla ricerca di un difensore con Calafiori del Bologna come primo obiettivo. Ma gli emiliani non sembrano intenzionati a cedere anche lui e così il club juventino ha messo nel mirino anche un altro centrale: si tratta di Jakub Kiwior dell'Arsenal.

Sul giocatore classe 2000 polacco c'è anche il Milan che lo segue da diversi anni. I rossoneri faranno anche un colpo in difesa in questa finestra di mercato estivo e uno dei potenziali obiettivi è Kiwior che conosce bene la Serie A visto che in Italia ha già indossato la maglia dello Spezia prima di trasferirsi all'Arsenal.