Tuttosport in prima pagina: "Lazio-Milan: è spareggio"

Spazio sulla prima pagina odierna di Tuttosport anche all'impegno di stasera dei rossoneri di Pioli: "Lazio-Milan: è spareggio". Stasera all'Olimpico di Roma andrà in scena un match decisivo per le ambizioni Champions delle due squadre. Per i biancocelesti si tratta dell'ultima chance per rimanere in corsa nella lotta per arrivare tra le prime quattro, mentre il Diavolo vuole riprendersi il secondo posto dopo il sorpasso dell'Atalanta.