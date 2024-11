Tuttosport in prima pagina: "Leao ancora escluso. Rischiatutto Fonseca"

vedi letture

L'edizione odierna di Tuttosport titola così questa mattina in prima pagina sul Milan: "Leao ancora escluso. Rischiatutto Fonseca". Stasera alle 20.45, i rossoneri affronteranno in trasferta il Monza e il tecnico portoghese ha deciso di non far partire ancora una volta dal primo minuto Rafael Leao (terza panchina di fila in campionato dopo Udinese e Napoli).

Si tratta dell'ennesima scelta forte di Paulo Fonseca, la cui posizione è tornata in bilico dopo il ko contro il Napoli e la classifica non certo positiva del suo Milan. Nonostante ciò, il tecnico portoghese ha deciso di non puntare sul giocatore più forte della rosa milanista che partirà nuovamente dalla panchina.