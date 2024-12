Tuttosport in prima pagina: "Lookgol! La Dea fa sul serio. Fonseca è furibondo: 'L'arbitro era contro di noi'"

vedi letture

Nel taglio alto della prima pagina odierna di Tuttosport c'è spazio questa mattina alla vittoria dell'Atalanta, capolista almeno per una notte della Serie A: "Lookgol! La Dea fa sul serio". I bergamaschi hanno sconfitto 2-1 il Milan, con il tecnico rossonero Paulo Fonseca che ha fine partita era una furia contro l'arbitro La Penna per l'errore sul primo gol di De Ketelaere: "L'arbitro era contro di noi".

Queste le parole nel post-partita di Fonseca contro l'arbitro: "C'era il fallo su Theo. Ma non è stato solo quello, è tutto il modo di arbitrare. Io sono sempre stato zitto. Mancanza di rispetto: io dico basta. Dopo aver visto quello che è successo oggi, non avrò più comprensione per il lavoro degli arbitri".