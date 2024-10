Tuttosport in prima pagina: "Maltempo, caos Bologna-Milan: neutro, porte chiuse o lo 0-3"

vedi letture

"Maltempo, caos Bologna-Milan: neutro, porte chiuse o lo 0-3": titola così questa mattina Tuttosport in prima pagina in merito al caos che si è scatenato intorno a Bologna-Milan di domani sera alle 18 dopo la decisione del sindaco di sospendere la partita a causa dell'alluvione che ha colpito la città nei giorni scorsi. La Lega Serie A, viste anche le difficoltà per trovare una data per il recupero, spinge affinché si giochi.

Sul tavolo ci sarebbero tre opzioni: giocare la partita al Dall'Ara ma a porte chiuse (il sindaco non può sospendere la partita, ma può comunque decidere che non si disputi nello stadio cittadino), far svolgere la sfida in un campo neutro (si parla di quello di Como per esempio) oppure c'è anche lo scenario, poco realista, dello 0-3 a tavolino a favore del Milan.