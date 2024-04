Tuttosport in prima pagina: "Milan, difesa horror. Ma l'Inter s'incarta"

vedi letture

"Milan, difesa horror. Ma lìInter s'incarta": titola così stamattina Tuttosport in prima pagina all'indomani del 3-3 del Diavolo in casa del Sassuolo. Stefano Pioli ha fatto un ampio turnover, ma le seconde linee non hanno convinto e così sono dovuti entrare alcuni titolarissimi per rimontare i neroverdi avanti 3-1. Ancora una volta, purtroppo, i rossoneri hanno poi messo in mostra una preoccupante fragilità difensiva.

In serata è arrivato poi il pari anche dell'Inter a San Siro contro il Cagliari: i nerazzurri, per festeggiare lo scudetto e la seconda stella già nel prossimo turno di campionato, dovranno battere il Milan nel derby di Milano in programma lunedì prossimo alle 20.45.