Tuttosport in prima pagina: "Milan-Napoli, quei geni dei ds"

L'edizione di questa mattina di Tuttosport guarda già a domani sera quando Milan e Napoli si sfideranno a San Siro nella gara valevole per la settima giornata di campionato. Il titolo presenta la sfida secondo una lente di ingrandimento non convenzionale: "Milan-Napoli, quei geni dei ds". La partita si giocherà idealmente anche sugli spalti dove siederanno due tra i dirigenti migliori del nostro calcio Massara e Giuntoli, capaci di far segnare colpi come Maignan o Kvaratskhelia.