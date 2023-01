MilanNews.it

L'edizione odierna di Tuttosport titola così questa mattina in prima pagina: "Milan, Pioli sul bagnato: anche Bennacer va ko". Nuovo infortunio muscolare in casa rossonera, questa volta a fermarsi è il centrocampista algerino che sarà costretto a saltare diverse partita, in primis il derby in programma domenica sera a San Siro.