Tuttosport in prima pagina: "Milanissimo!"

“Milanissimo!”. È il titolo che l’edizione odierna di Tuttosport dedica al Milan dopo la vittoria di ieri in Coppa Italia. “Show rossonero a San Siro”, scrive il quotidiano torinese, che poi aggiunge in taglio alto: “Leao letteralmente scatenato: un gol e un assist per Giroud (quattro reti in tre giorni). A segno anche Kessie. Lazio irriconoscibile e travolta. In semifinale per Pioli altri due derby con l’Inter”.