Tuttosport in prima pagina: "Oltraggio a San Siro"

Nel taglio laterale della prima pagina di Tuttosport di questa mattina c'è spazio per lo stadio di Milano con questo titolo che riporta la presa di posizione della Soprintendenza: "Demolitelo: non ha valore culturale". Autentico - si legge - oltraggio alla storia del calcio, ad un tempio del mondo del pallone. Il Consiglio Comunale del capoluogo lombardo dovrà presto pronunciarsi in merito al progetto di Milan e Inter per il nuovo stadio.