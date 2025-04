Tuttosport in prima pagina: "Spavento Maignan. Milan, goleada per lui"

L'edizione odierna di Tuttosport titola così questa mattina in prima pagina: "Spavento Maignan. Milan, goleada per lui". Bella e importante vittoria ieri sera del Diavolo che ha espugnato lo stadio di Udinese con un netto 4-0. Sergio Conceiçao ha optato per un cambio di modulo con il passaggio a 3-4-3 e ha avuto ottime risposte da parte della squadra che è tornata al successo e a non subire gol.

Attimi di paura per Maignan

Durante la partita, ci sono stati però attimi di paura per Mike Maignan, rimasto a terra dopo un durissimo scontro con il compagno di squadra Alex Jimenez. Il francese ha riportato un trauma cranico ed è stato portato in ospedale a Udine dove per fortuna gli esami a cui si è sottoposto hanno dato esito negativo. Il giocatore milanista ha passato la notte in osservazione e rientrerà a Milano questa mattina.