Tuttosport in prima pagina sul Milan: "Theo e brividi: Pioli sale"

Tuttosport titola così stamattina in prima pagina sul Milan che ieri sera ha battuto 1-0 in Napoli a San Siro: "Theo e brividi: Pioli sale". Decisivo un gol del terzino francese su assist di Leao. Con questa vittoria, i rossoneri si portano a -1 dal secondo posto della Juventus che sarà impegnata contro l'Udinese questa sera. Nel finale, c'è stato un autopalo di Simic, ma alla fine sono arrivati tre punti meritati per il Diavolo che ha sfiorato in più occasioni in raddoppio.

Stefano Pioli, nel post-partita, ha commentato così a DAZN il momento della sua squadra: "Stiamo facendo bene in questo ultimo mese e mezzo, stiamo viaggiando quasi ai ritmi elevatissimi dell’Inter. L’Inter sta facendo un campionato incredibile e noi cerchiamo di provare a vincere ogni partita da qua alla fine, vedremo cosa riusciremo a fare. Inutile guardarsi indietro, ora arriva anche l’Europa League. Gli impegni saranno di più e ci sarà ancora più dispendio di energia: dovremo essere bravi a fare bene in Europa e in Campionato".