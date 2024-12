Tuttosport in prima pagina: "Theo, pace con Fonseca. Rientra in nome del Milan"

"Theo, pace con Fonseca. Rientra in nome del Milan": titola così questa mattina in prima pagina Tuttosport in merito alla colloquio chiarificatore di ieri tra Paulo Fonseca e Theo Hernandez. I due si sono parlati, si sono chiariti, si sono capiti e così stasera contro la Roma il francese ritroverà una maglia da titolare dopo due panchine di fila contro Genoa e Verona.

Questa la probabile formazione rossonera:

MILAN (4-2-3-1)

16 Maignan

22 Emerson Royal 46 Gabbia 28 Thiaw 19 Theo Hernandez

29 Fofana 42 Terracciano

21 Chukwueze 14 Reijnders 20 Jimenez

7 Morata