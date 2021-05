Tuttosport in prima pagina: "Toro-Milan, notte da diavoli"

"Toro-Milan, notte da diavoli" è il titolo di stamattina in prima pagina su Tuttosport. Testacoda da brividi all'Olimpico di Torino, con in ballo salvezza e Champions League. Il tecnico granata Nicola: "Servono punti contro chiunque". Ma Pioli guida il suo Milan, senza Ibra: "In campo come con la Juventus". Tre punti determinanti per entrambe le formazioni, in uno scontro che si preannuncia accesissimo.