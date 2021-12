"Milan, devi usare Ibra come me". È il titolo che l’edizione Tuttosport dedica in prima pagina ai rossoneri riprendendo le dichiarazioni rilasciare da José Altafini al quotidiano torinese. Secondo l’ex attaccante del Milan, Zlatan dovrebbe entrare "in campo nell’ultima mezz’ora per sfruttare la stanchezza degli avversari".