Tuttosport intervista Di Canio, in apertura: "Inter e Milan: o Champions o fallimento"

L'edizione di questa mattina di Tuttosport propone un'intervista per l'ex calciatore Paolo Di Canio che nella prima pagina viene presentata con questo titolo: "Inter o Milan: o Champions o fallimento. L'alibi Napoli". La stagione delle due milanesi non potrà essere considerata un successo se questa non terminerà con la Champions: che sia la vittoria della competizione o la qualificazione tramite le prime quattro. Inoltre per Di Canio, Milan e Inter non possono continuare a nascondersi dietro lo stratosferico campionato del Napoli ma assumersi le proprie responsabilità di un'annata andata al di sotto delle aspettative.