Tuttosport ipotizza le mosse di Fonseca: "Morata dietro ad Abraham?"

vedi letture

Il Milan domani sera alle ore 21 a San Siro sfida la Stella Rossa in quella che è la sesta giornata della league phase della Champions League. I rossoneri con tre vittorie nelle ultime tre (seguiranno Girona e Dinamo Zagabria nella seconda metà di gennaio) si garantirebbe quasi certamente un posto nelle prime otto e dunque guadagnerebbe gli ottavi di finale senza passare dal turno intermedio. Questo dev'essere l'obiettivo primario della squadra di Paulo Fonseca.

Domani il tecnico portoghese dovrà fare a meno del suo giocatore migliore in questo inizio di stagione, Christian Pulisic. L'americano ha riportato una lesione al soleo del polpaccio e salterà la gara europea come pure quella con il Genoa: a rischio anche le due successive e soprattutto la Supercoppa a inizio 2025. Per tale ragione Fonseca studia per ridisegnare l'attacco. Questa mattina Tuttosport scrive: "Morata dietro ad Abraham?". L'idea proposta è quella di rispolverare Morata come trequartista, lasciando la maglia di centravanti ad Abraham. La fascia destra se la giocherebbero Musah e Chukwueze.