Tuttosport: "Italia, disastro di proporzioni bibliche che lascerà pesantissimi strascichi"

Fonte: tuttomercatoweb.com

"Italia, disastro di proporzioni bibliche che lascerà pesantissimi strascichi" scrive Tuttosport commentando l'eliminazione Azzurra. Un disastro il ko con la Macedonia del Nord che ci lascia fuori dal Mondiale per la seconda edizione consecutiva. "L'Italia ci ha provato a segnare: dall'inizio alla fine (32 tiri in porta e 16 angoli a zero) ma ha confermato quell'involuzione che è parsa evidente già contro la Bulgaria nell'immediato post Europeo". Un disastro epocale per gli Azzurri. Ora toccherà al presidente Gravina provare a tenere la barra dritta in un mare in tempesta.