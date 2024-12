Tuttosport: "Jimenez convince. Theo rischia"

Alejandro Jimenez contro il Genoa ha stupito talmente tanto in positivo al punto che si starebbe iniziando a parlare di una sua possibilità titolarità anche contro il Verona. Le parole di Paulo Fonseca post Stella Rossa stando dunque diventando immediatamente fatti, con il giovane laterale spagnolo che in questo periodo potrebbe spodestare dalla fascia sinistra Theo Hernandez, almeno fino a quando il francese non tornerà ai suoi livelli.

Non a caso questa mattina Tuttosport ha titolato "Jimenez convince. Theo rischia", rifacendosi al fatto che per l'appunto anche venerdì al Bentegodi potremmo rivedere lo spagnolo sfrecciare con personalità sulla fascia sinistra, nonostante la giovane età ed un bagalgio d'esperienza ancora piuttosto vuoto per quanto concerne il calcio dei grandi.