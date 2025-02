Tuttosport: "Joao Felix-Sottil. Conceiçao rifà il 4-4-2 fantasia"

Tuttosport in edicola stamattina titola così questa mattina sul Milan che ieri ha chiuso il suo mercato invernale con ben cinque colpi: "Joao Felix-Sottil. Conceiçao rifà il 4-4-2 fantasia". Il club di via Aldo Rossi ha messo in atto una vera e propria rivoluzione per soddisfare le richieste di Sergio Conceiçao, che punta a schierare la squadra rossonero con il 4-4-2, vale a dire il modulo che ha usato quasi sempre anche al Porto.

Il tecnico portoghese ha espressamente voluto Joao Felix che lo vede come compagno d'attacco di Gimenez con Pulisic e Leao esterni. L'arrivo di Sottil dalla Fiorentina in prestito con diritto di riscatto è stato fatto per rinforzare le fasce e sostituire Noah Okafor, passato a sua volta in prestito con diritto di riscatto al Napoli.